Roghi Grecia: l'incubo che ci sia stata la mano dolosa di una speculazione edilizia

ATENE - Se dovesse essere confermata l'ipotesi della mano dolosa negli incendi che hanno devastato la costa orientale dell'Attica e che hanno causato circa 100 tra morti e ustionati gravi e almeno 556 feriti, sarebbe paragonabile solo ad uno sterminio. I soccorritori impegnati ancora in queste ore ad aiutare le persone evacuate dall'area, non vogliono neanche pensare, come è stato ventilato anche da forze di governo, che dietro questo disastro ci possano essere interessi di sviluppo edilizio. Il governo del premier Alexis Tsipras promette di andare fino in fondo.

La maggior parte delle vittime è rimasta intrappolata nelle case o nelle automobili nel tentativo di fuggire. Migliaia di persone, con i corpi neri dalla fuliggine, si sono riversate sulle spiagge o sono salite su imbarcazioni per sfuggire alle fiamme. Mati è stata rappresentata dai media di tutto il mondo come una Pompei con corpi di madri e figli abbracciati e gruppi di vittime stretti in un tragico addio.