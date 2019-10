Report Green Sole 24Ore, ecco le città più verdi: Trento, Mantova, Bolzano, Pordenone e Parma

(PRIMAPRESS) - MILANO - Trento, Mantova, Bolzano, Pordenone e Parm a sono le città più green secondo la classifica di Legambiente, AmbienteItalia e Sole 24 Ore. L'indagine usa 18 parametri in 5 macro categorie: qualità dell'aria, mobilità, rete idrica,ambiente e rifiuti. Tra gli indicatori anche il numero di alberi fino allo spazio per piste ciclabili. Nella prima metà della classifica si trovano città come Bologna (13), Firenze (24), Perugia (26) e Milano (32), mentre Roma è all'89° posto. In coda Catania, Siracusa e Vibo Valentia. - (PRIMAPRESS)