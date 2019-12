Pronta la decima edizione del Rapporto "L'Italia del Riciclo" che aggiorna i dati di tutte le filiere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si presenterà il 6 dicembre prossimo la decima edizione del Rapporto L’Italia del Riciclo curato da Fise Unicircular che quest’ anno contiene tutti i trend del settore nell’ultimo decennio ed evidenzia le principali criticità affrontate dal comparto in questi dieci anni. Complessivamente il riciclo dei rifiuti in Italia in questi anni ha continuato a fare passi avanti importanti per le quantità di rifiuti trattate, per i miglioramenti intervenuti negli impianti e nelle tecnologie di trattamento e il sistema è, in generale, pronto a raggiungere gli obiettivi delle nuove Direttive. Il Report presenta l’aggiornamento sull’andamento di tutte le filiere del riciclo. - (PRIMAPRESS)