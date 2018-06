Plastic dive in piscina

(PRIMAPRESS) - Montegrotto Terme - In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2018, che si celebra il 5 giugno 2018, Y-40® The Deep Joy, la piscina entrata nel Guinness dei Primati per i suoi 42 metri di profondità, creerà un’installazione temporanea coprendo la superficie della piscina di bottiglie e di altri oggetti di plastica simulando provocatoriamente la situazione dei mari del 3° millennio. Da martedì 5 giugno, inizierà, quindi, una settimana di visite, nuotate ed immersioni, che farà provare le sensazioni delle forme di vita sottomarine. Chiunque potrà sentire sulla propria pelle il tocco leggero delle bottiglie in galleggiamento, vedere l'oscuramento della luce data dalla coltre di plastica in superficie. Immergendosi, potranno entrare in una foresta di tubi, tra meduse e alghe composte da polimeri. L'intenzione è quella di avvicinare le persone al problema dell'inquinamento da materie plastiche, che sembra essere lontano dal nostro quotidiano. L'installazione Y-40® PLASTIC DIVE vede galleggiare sulla superficie della piscina più profonda del mondo migliaia di bottiglie ed oggetti di plastica di diversa natura, in una provocatoria simulazione di quella che è la situazione in cui versano molti tratti del mare in tutto il mondo. L'immersione sarà un'esperienza di tipo sensoriale. Farà percepire attraverso la vista ed il tatto, la vita di molti cetacei, mammiferi, pesci e tutti gli esseri viventi che popolano i nostri mari, scoprendo a nostro malgrado qual è la loro condizione attuale. L'esposizione sarà visibile a tutti dal tunnel trasparente che attraversa la piscina a -5 metri con ingresso libero. Ogni anno entrano in mare 8 milioni di tonnellate di plastica e si usano 500 miliardi di buste di plastica. Questa massa di rifiuti corrisponde solo al 10% del totale di plastica scaricata ogni anno sulla terra ferma. La plastica è il terzo materiale più diffuso al mondo. Ogni giorno un volume di plastica pari all'intera piscina Y-40® viene versato in mare 5 volte, ovvero 1.860 volte all'anno. Per coprire la superficie d'acqua di Y-40® ci vogliono circa 37.800 bottigliette di plastica da 0,5 litri. Si stima che nel mondo vi sia una superficie di plastica dispersa in mare pari alla somma delle superfici di Francia, Germania, Spagna. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: le tartarughe marine confondono i sacchetti di plastica con le meduse e se ne cibano; egli stomaci degli uccelli marini si trovano oggetti di plastica; i detriti plastici, depositandosi sulla barriera corallina, danneggiano la salute di tutte le forme di vita. Anche le microplastiche vengono ingerite dal plancton, entrando così nella catena alimentare. - (PRIMAPRESS)