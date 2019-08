Parchi naturali: nominati i presidenti di Murgia, Dolomiti Bellunesi, Gargano, Sila e Cinque Terre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Firmate le nomine per i nuovi presidenti dei parchi naturali di Alta Murgia, Dolomiti Bellunesi, Gargano, Sila e Cinque Terre. I provvedimenti sono stati firmati oggi dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa .”La firma di oggi per i cinque presidenti di altrettanti parchi risolve un’attesa durata diversi anni per dare una governance a queste aree” dice il ministro Costa.

I presidenti dei cinque parchi nazionali sono: Donatella Bianchi (Cinque Terre), Pasquale Pazienza (Gargano), Ennio Vigne (Dolomiti Bellunesi), Francesco Tarantini (Alta Murgia), Francesco Curcio (Sila). - (PRIMAPRESS)