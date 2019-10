Paolo Gentiloni: “La Commissione Ue pronta ad Investire in sostenibilità ambientale”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'obiettivo della nuova Commissione europea è mettere in campo oltre mille miliardi di investimenti "in sostenibilità ambientale". Lo ha detto il commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto Asvis. Uno degli obiettivi della Commissione europea sarà "rivedere il sistema di tassazione,innanzitutto sull'energia", perché la tassazione "è uno dei modi con cui l'Ue può influenzare i comportamenti", meno favorevole per i carburanti inquinanti e combustibili fossili. - (PRIMAPRESS)