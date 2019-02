Osservazione naturalistica e degustazione di birra nel “Bird&Beer” di Swarovski Optik e EBN Italia

(PRIMAPRESS) - BRUSSA (CAORLE) - Un weekend naturalistico dedicato all’osservazione degli uccelli in una delle aree verdi venete nei dintorni di Caorle ma con un tocco gourmet quello organizzato da Swarovski Optik Italia in collaborazione con EBN Italia sotto il titolo “Bird & Beer”.

“Una combinazione tra attività di birdwatching e degustazioni di birre artigianali dove si incrociano passioni mettendo al centro l’attenzione per la natura” ha spiegato il presidente di EBN Italia, Luciano Ruggeri.

I birdwatcher hanno testato l’abbinamento del nuovo binocolo CL Companion dell’azienda austriaca con uno speciale adattatore che permette di utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per scattare immagini notevolmente ingrandite. “Un’evoluzione digitale dell’uso del binocolo - come ha spiegato Franco Cernigliaro, Country manager Italia di Swarovski Optik - che consente l’allargamento della platea degli appassionati di fotografia naturalistica a cominciare da un pubblico di giovanissimi”. Protagonista accanto a stormi di oche, folaghe e presenze di aironi cinerini e svassi, la birra B2O, il birrificio artigianale a chilometro zero nato nel 2017 a Brussa dalla spinta imprenditoriale di Giuseppe Cottini Lovati e del mastro birraio Gianluca Feruglio che hanno dato vita a birre come la “BRUSSA” e la “RENERA” vincitrici del premio “Luppolo d’oro” nel prestigioso concorso “BEST ITALIAN BEER” organizzato da Federbirra. La “GABI” si è aggiudicata invece il “luppolo d’argento”. La “TERRA” e la “GABI” sono state premiate con 4 stelle durante lo scorso “The Beer Awards”.

"È il frutto di un lavoro di esperienze agricole che hanno voluto creare un prodotto di qualità utilizzando solo materie prime del territorio - ha spiegato Cottini Lovati - partendo da quelle che erano terre paludose di epoca fascista fino ad arrivare ad una agricoltura "intelligente" di sistema integrato".