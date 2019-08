Onu, il segretario Guterrez chiama i paesi a lanciare una politica di riforestazione in Amazonia, polmone verde del globo

(PRIMAPRESS) - YOKOHAMA (GIAPPONE) - Non era tra gli argomenti all’ordine del giorno della conferenza Onu che si sta tenendo nella città giapponese, ma il segretario generale, Guterrez, ha parlato della situazione in Amazzonia. "Chiediamo con urgenza che siano assegnate le risorse necessarie" per combattere gli incendi, ha detto Guterrez. "Abbiamo preso contatto con i Paesi per una possibile riunione dedicata agli aiuti per l'Amazzonia durante l'Assemblea Generale", ha aggiunto. "Penso che la comunità internazionale debba mobilitarsi in modo deciso”. Bisogna sia spegnere gli incendi che "lanciare una politica di riforestazione e di monitoraggio costante”. - (PRIMAPRESS)