NetCom Group: al via il progetto per diventare #plasticfree

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un'azienda con 700 dipendenti e diverse sedi in tutta Italia e con il quartier generale a Napoli ha deciso di convertirsi al plastic free e ha dichiarato guerra allo spreco e all’inquinamento deve coinvolgere anche i luoghi di lavoro. Così NetCom Group, azienda specializzata in servizi di ingegneria e che lavora con grandissime aziende come Fca, Ferrari, Sky, Huawei e molte altre ha deciso di incoraggiare nelle proprie sedi una campagna plastic free, sostituendo le bottigliette di plastica usa e getta con alternative sostenibili ed i bicchierini di plastica per il caffè con vere tazzine di ceramica. Inoltre nella sede napoletana sono collegati alla rete idrica e distribuiscono acqua filtrata a temperatura ambiente e fredda, in modo quindi da scoraggiare l'uso di bottigliette, sostituendole con borracce di metallo personalizzate. «Questo è un segnale importante che NetCom Group - spiega Domenico Lanzo, Ceo di NetCom Group - vuole dare come azienda attenta ai temi della sostenibilità. Vogliamo essere un’azienda responsabile nei confronti dei nostri dipendenti, dei nostri clienti e della società: ecco perché abbiamo deciso di evitare la plastica monouso dando l’esempio anche nei piccoli gesti quotidiani». - (PRIMAPRESS)