Nel weekend scatta l'ora legale per consumare meno energia elettrica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tra sabato 24 marzo e domenica 25, scatta l’ora legale e bisognerà spostare le lancette dell’orologio di un’ora avanti. C’è sempre da ricordare che l’ora legale è stata introdotta per risparmiare energia. Lo scorso anno la sola Italia avrebbe risparmiato oltre 550 milioni di kilowattora ma trattandosi di un provvedimento adottata da tutta l’Unione Europea, il risparmio assume numeri rilavanti anche in termini di Co2 ma nonostante queste motivazioni restano in piedi i diversi punti di vista che vedono nel prolungarsi della giornata altri tipi di consumi come quelli di carburante o riscaldamento. - (PRIMAPRESS)