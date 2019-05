Milano Outdoor Week, passione da pollice verde per i nuovi trend del gardening

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sull’onda trendy della Design Week, Milano esplora un nuovo format per gli appassionati di giardinaggio e degli stili di vita nel verde. Si chiama MOW, Milano Outdoor Week e si terrà dal 22 al 26 maggio 2019 con l’obiettivo di coniugare l’esperienza di una rivista storica come Villegiardini a via Fiori Chiari, nel cuore di Milano. Per dar vita ad uno spazio urbano che si presta ad essere vissuto dalla comunità come un giardino o un terrazzo di casa. Qui si intrecciano le esperienze, il confronto ed i consigli degli esperti per stimolare una cultura sempre più diffusa del “pollice verde” ma anche cavalcare il bisogno di partecipazione da parte dei cittadini verso la riqualificazione del verde urbano.

Da qui il sottotitolo dell’iniziativa: “design e natura insieme per la città del futuro” che ne sintetizza la mission.

Nello spazio messo a disposizione da Robertaebasta, un vero salotto nel cuore di Brera, Villegiardini organizza alcuni incontri/dibattito (nei giorni 22, 23 e 24 maggio alle ore 17) con testimonianze di illustri professionisti del verde e dell’architettura, che daranno il loro contributo al dialogo su temi come l’ecologia, la natura, l’arredo urbano e il design: architetti e designer come Marc e Paola Sadler, Guido Canali, Giovanna Latis; paesaggisti come Marco Bay, Emanuele Bortolotti, Flora Vallone, Massimo Semola, Patrizia Pozzi e Roberta Peverelli.

Giovedi 23 Maggio con un vernissage dalle 19.00 alle 23.00 presso la Galleria Robertaebasta in Via Fiori Chiari 3 . Milano

Via Fiori Chiari diventerà un vero e proprio giardino con il contributo di vivaisti, di aziende legate ai temi della sostenibilità e produttori di arredi outdoor.

La rassegna, ha il patrocinio del Comune di Milano, la collaborazione di AIAPP Lombardia , Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, e dell’Associazione Commercianti di via Fiori Chiari. - (PRIMAPRESS)