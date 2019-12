Matera: rimosso il monolite di rifiuti tossici della Sogin. L'allarme per una perdita di liquidi

(PRIMAPRESS) - MATERA - Il "monolite" in cemento armato,contenente rifiuti radioattivi,nell'impianto Itrec della Sogin di Rotondella (Matera) è stato rimosso. Con un’operazione di estrazione definitiva della struttura verticale di 130 tonnellate e 54 metri cubi, che era collocata in una fossa di 6,5 metri di profondità, si è provveduto a risistemarla in un deposito di stoccaggio temporaneo. - (PRIMAPRESS)