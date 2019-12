Le "Zea" del decreto Clima, saranno illustrate dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa al Parco della Sila

(PRIMAPRESS) - LORICA (COSENZA) - Sarà lo stesso ministro dell’Ambiente, Sergio Costa ad illustrare, il prossimo 27 dicembre nella sala Convegni dell’Hotel Tasso a Camigliatello Silano nei pressi del Parco della Sila, l’istituzione dello ZEA, le zone economico-ambienti introdotte dal Decreto Clima con la recente manovra economica ed inserita nell’obiettivo più ampio che ci vedrà protagonisti nel Green New Deal europeo.

Le ZEA si identificano con i parchi nazionali, la cui esistenza stessa produce nel Paese benefici economici, ambientali e culturali, oltre che vantaggi eco-sistemici. Ai cittadini ed alle aziende verdi che vivono e producono nelle aree protette il Ministero dell’Ambiente ed il Governo riservano, con l’istituzione delle ZEA, agevolazioni e vantaggi fiscali, a fronte del loro impegno di preservare il territorio.

Con l’istituzione delle ZEA previste dal Decreto Clima si può sviluppare l’idea di “Italia Paese Parco”, che mantiene, quale elemento centrale, il territorio costituito soprattutto dai piccoli comuni, che diventano gli attori principali della tutela ambientale.

Il Decreto Clima è il primo decreto legge totalmente ambientale realizzato in Italia. Una misura che il Governo ha ritenuto urgente e necessaria. Il decreto clima rappresenta, soprattutto, un primo passo per il contrasto ai cambiamenti climatici. Con misure positive, concrete, destinate a coinvolgere le amministrazioni a più livelli, esperti e cittadini, punta infatti al cambio di paradigma culturale volto alla protezione dell’ambiente e della biodiversità.

Il decreto interviene con misure urgenti in tutti gli elementi considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti. - (PRIMAPRESS)