Le dune del White Sands National Monument in New Mexico, diventano il 62° parco nazionale degli Usa

(PRIMAPRESS) - NEW MEXICO (USA) - Gli Stati Uniti hanno il 62esimo parco nazionale, si tratta di White Sands National Monument nel sud del New Mexico. Le due camere di Washington hanno approvato la designazione e il presidente Donald Trump ha firmato l'atto lo scorso 20 dicembre. Situato nel Tularosa Basin, White Sands, scrive la Cnn, è "una delle grandi meraviglie naturali del mondo". Un deserto di 712 kmq che rappresenta la più grande area di dune di gesso al mondo. Il vento che soffia nel bacino ha modellato le stupende dune che somigliano a onde del mare: passione per fotografi e turisti che ogni anno vengono a vistare il sito. I visitatori possono guidare lungo gli otto miglia di strada che attraversano il parco e vedere le formazioni rocciose oppure possono acquistare nei negozi di souvenir delle slitte di plastica per scivolare sulle dune. Molto gettonata anche la visita notturna al parco: con la luna piena lo spettacolo delle dune bianche è davvero magico. - (PRIMAPRESS)