In fiamme la savana tropicale boliviana. Morti 2 milioni di animali selvatici

(PRIMAPRESS) - SANTA CRUZ (BOLIVIA) - E’ uno dei disastri faunistici più pesante negli ultimi 20 anni. Più di 2 milioni di animali selvatici, tra cui giaguari, puma e lama, sono morti in settimane di incendi che hanno devastato enormi aree delle foreste boliviane, in particolare la savana tropicale Chiquitania nell'Est del Paese. "Abbiamo consultato i biologi della Chiquitania e abbiamo superato la stima di 2,3 mln di animali dispersi in molte aree protette", ha detto la professoressa Sandra Quiroga dell'Università di Santa Cruz. Tra le vittime, secondo i biologi,anche formichieri,tassi, tapiri e roditori. - (PRIMAPRESS)