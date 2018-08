Il nuovo sito del Parco della Sila punta a diventare un info point per il turismo outdoor in Calabria

(PRIMAPRESS) - COSENZA - Non solo un sito di informazioni legate al Parco della Sila ma anche un punto di riferimento per il turismo outdoor nella regione. Così cambia pelle la veste grafica ed i contenuti di www.parcosila.it . Le informazioni diventano più dettagliate tanto da ispirare nuove motivazioni alla visita anche per i nuovi contenuti tecnico scientifici, riguardanti la flora e la fauna. Per favorire una migliore user experience anche per il pubblico straniero, le pagine sono tradotte anche in inglese. - (PRIMAPRESS)