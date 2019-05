Il futuro sostenibile del packaging per l'e-commerce nelle linee guide di Netcomm e Comieco

(PRIMAPRESS) - MILANO – Il futuro del packaging è sostenibile anche per l’e-commerce e a giudicare dai numeri del mercato, con un valore che si aggira intorno al 10% mondiale e circa il 6,5% in Italia, significa togliere una fetta rilevante di rifiuti dal processo di smaltimento. Il recente convegno su “Il nuovo ruolo del packaging e il suo corretto uso nell’e-commerce”, nell’ambito del Netcomm Forum, presso il MiCo di Milano promosso insieme a Comico, il Consorzio di riciclo degli imballaggi, ha presentato le linee guida e checklist per il corretto uso del packaging per l’e-commerce ai fini della sostenibilità ambientale. Obiettivo dell’iniziativa: stimolare le aziende e-commerce e le imprese della filiera logistica fornendo loro strumenti pratici per gestire al meglio l’impatto ambientale del packaging. Si tratta di otto punti chiave che rappresentano altrettanti comportamenti che le imprese devono adottare per manifestare il loro impegno in tema di sostenibilità. La checklist poi consente alle aziende di valutare la corretta applicazione delle linee guida. Nell’e-commerce il packaging ha anche un ruolo comunicativo e strategico nel rapporto con i clienti che considerano importanti tutti gli aspetti inerenti alla sostenibilità ambientale. Secondo una ricerca Netcomm, per l’80% degli e-shopper italiani infatti un packaging ecosostenibile trasmette l’attenzione dell’azienda nei confronti dell’ambiente. - (PRIMAPRESS)