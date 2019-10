I percorsi ecoturistici di DestiMed in 13 aree protette costiere con un programma transnazionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà presentato domani 22 ottobre, DestiMED, un progetto di cooperazione transnazionale, finanziato dal programma Interreg Med che punta a gestire e promuovere un nuovo modello di ecoturismo. L’obiettivo fissato dal programma è di stimolare lo scambio culturale di un turismo slow capace di creare economia anche in territori fuori dai grandi percorsi turistici. I partner di DestiMED (Regione Lazio, IUCN, MedPan, Federparchi, WWF Adria, WWF Mediterraneo e Agenzia Nazionale per le Aree Protette dell’Albania) hanno selezionato 13 aree protette costiere in sei diversi paesi del Mediterraneo per mettere a punto dei pacchetti turistici caratterizzati da analoghi standard di qualità e sostenibilità. I pacchetti, testati durante il progetto attraverso azioni pilota, verranno immessi sul mercato, unitamente a quelli già prodotti dalla rete MEET (Mediterranean Experience of EcoTourism Network), per essere commercializzati utilizzando un marchio comune teso a promuovere e a valorizzare il Mediterraneo come unica e straordinaria destinazione ecoturistica.

Una delle principali innovazioni del progetto è rappresentata dallo sviluppo di un Footprint Calculator specifico per il settore turistico, uno strumento basato sul metodo dell’impronta ecologica sviluppato dal GFN (Global Footprint Network) attraverso il quale sarà possibile calcolare l’impatto ambientale dei pacchetti turistici.

Alla conferenza stampa sarà presente insieme agli altri partner la Regione Lazio, che ha contributo, in qualità di capofila, al coordinamento di DestiMED. - (PRIMAPRESS)