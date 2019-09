I corti di carta per raccontare il riciclo degli imballaggi. L'iniziativa di Comieco al Milano Film Festival

(PRIMAPRESS) - MILANO – Da carta a carta: un minuto per raccontare il concetto di rinascita nel processo di riciclo di carta e cartone: è questa la sfida lanciata da Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, ai giovani diplomati e diplomandi della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano. Sessanta secondi per dare forma, secondo la propria sensibilità e creatività, alle 7 vite della carta e contribuire così a veicolare l’importanza di una corretta raccolta differenziata: il primo passo di un circolo virtuoso che coinvolge tutti, dai singoli cittadini alle amministrazioni comunali.

Il linguaggio del cinema ma sopratutto il linguaggio contemporaneo, dunque, diventa uno strumento per parlare di riciclo della carta e della sua seconda vita. Il prossimo mercoledì 9 ottobre, presso The Space Cinema Odeon nell’ambito della programmazione del Milano Film Festival, saranno resi noti i nomi dei vincitori. - (PRIMAPRESS)