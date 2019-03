Giornata ecologica ai Giardini Mercadante

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - A pochi mesi dalla sua nascita, l’Associazione “PER...CORSO” attraverso il suo Presidente e portavoce Giuseppe Ribera, ha organizzato per sabato 30 marzo, una giornata ecologica presso i Giardini Mercadante. L’area adiacente la Patrrocchia del Sacro Cuore sita in Corso Vittorio Emanuele, da lungo tempo è oggetto - da parte dei più - di atti vandalici e gesti di indubbia inciviltà. Ecco perché, la neonata realtà associstiva intende sollecitare il senso civico degli abitanti del quartiere attraverso segni tangibili di una rinascita del territorio. “Per...Corso non vuole e non può sostituirsi alle istituzioni -sottolinea il presidente - ma può vigilare e promuovere la tutela beni comuni anche attraverso la proposta di adozione di due aiuole. Riteniamo -prosegue Ribera - che risvegliare il senso di appartenenza sia un forte stimolo per i cittadini affinché non si perda la volontà di riappropriarsi di ciò che gli altri sottraggono. E’ stato già effettuato un pre-intervento - prosegue Giuseppe Ribera - con la riqualificazione di un lungo muro e con la potatura delle 2 aiuole che l’associazione intende “adottare”. Sabato 30 marzo si procederà ad una ulteriore sistemazione dell’area adiacente la Parrocchia del Sacro Cuore, con ulteriori interventi e con la piantumazione di tante giovani piantine. "I primi ad intervenire siamo stati noi - evidenzia il portavoce - professionisti, impiegati e studenti come Daniela Giardino, Anna Capasso, Giuseppe Puttini, Fabrizio Borgo, Riccardo Strino e Tommaso Pepe che hanno voglia di lanciare un segnale forte a questa città”. Un forte plauso all’iniziativa proviene da Mons Mario Cinti, parroco della Chiesa del Sacro Cuore che, nel corso della celebrazione di sabato sera ha rivolto un appello ai bambini e ai giovani del quartiere affinché partecipino numerosi all’evento interrando, quale simbolo di rinascita, tante nuove piantine nelle aiuole dei giardini Mercadante. All’evento saranno presenti il Consigliere Mimmo Addattilo, Presidente Ambiente ed Igiene Urbana e Gianluca Muscettola, Vicepresidente della I Municipalità. - (PRIMAPRESS)