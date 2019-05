Game over per la terra a corto di risorse per rinnovarsi: il rapporto del Wwf in vista delle elezioni europee

(PRIMAPRESS) - ROMA - Verrà presentato oggi il nuovo Rapporto del WWF e Global Footprint Network , mentre domani 10 maggio 2019 sarà celebrato l’Overshoot Day per l’Europa: la data entro la quale, considerato il nostro stile di vita, i cittadini e le cittadine europee possono considerare di aver esaurito il budget di natura a loro disposizione. E questo un forte messaggio che il WWF lancia ai capi di Governo e di Stato europei che oggi sono riuniti a Sibiu (in Romania) per il Summit informale del Consiglio europeo in cui si discute del futuro dell’Europa.Il rapporto ricorda che nonostante la popolazione europea rappresenti solo il 7% di quella globale, l’Unione Europea usa il 20% della biocapacità (la capacità degli ecosistemi di rinnovarsi) del pianeta. “La nostra società - si legge nel documento ambientalista - è fondata su quanto viene fornito dalla natura: cibo, fibre, legname, capacità di assorbimento del carbonio e terreni dove poter costruire infrastrutture. Tuttavia, se tutte le persone in tutto il mondo condividessero lo stesso stile di vita di cui godiamo nell'Unione Europea, avremmo già sfruttato tutta la capacità che gli ecosistemi hanno di rinnovarsi.In vista delle prossime elezioni europee - che si svolgeranno in Italia il 26 maggio 2019 - il WWF ha rivolto un Appello a tutti i leader europei e ai rappresentati delle forze politiche dei 28 Paesi Membri dell’Unione Europea per stilare un Patto europeo per la Sostenibilità che contempla obiettivi e azioni sui cambiamenti climatici, la tutela della natura e lo sviluppo sostenibile per i prossimi cinque anni di legislatura comunitaria, con il fine di far diminuire l’impronta ecologica dell’Unione Europea, in modo che non solo siano rispettati gli impegni derivanti dall’Accordo di Parigi sul clima, ma per proteggere la stabilità, la sicurezza e la prosperità europea a lungo termine.L’Earth Overshoot Day, cioè la data entro la quale l'umanità può considerare di aver utilizzato tutte le risorse ecologiche degli ecosistemi dell’intero pianeta, è caduta con un certo anticipo l’anno scorso il 1 ° agosto. Per il resto dell'anno, l'umanità opera sull'esaurimento del capitale naturale. Questo eccesso nell’utilizzo di risorse naturali è chiamato, appunto, “overshoot”.Nel suo Report il WWF richiama alcune delle conclusioni a cui è giunto nel suo Assessment Globale l’IPBES (la Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici) reso noto qualche giorno fa, e chiede ai leader europei riuniti oggi a Sibiu (Romania) sul futuro dell’Europa (a solo due settimane prima delle elezioni europee) di discutere concretamente di quali siano le azioni necessarie per tutelare e ripristinare i sistemi naturali in Europa entro il 2030 e individuare misure efficienti nell’uso delle risorse e neutrali dal punto di vista dell’impatto sul clima entro il 2040. - (PRIMAPRESS)