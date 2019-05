Federparchi celebra i suoi primi 30 anni tra sviluppo delle aree verdi e conservazione dell’ambiente

(PRIMAPRESS) - ROMA - Federparchi, la Federazione italiana parchi e riserve naturali, celebra i suoi primi 30 anni di attività al servizio delle aree protette. La sua mission già a partire nella sua nascita a maggio del 1989, aveva l’obiettivo di un coordinamento dei parchi e delle riserve regionali, per creare un contenitore istituzionale capace di promuovere i bisogni delle aree verdi per la loro conservazione ma anche per orientare strategie per il loro sviluppo. Oggi riunisce oltre 160 organismi di gestione di parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali, oltre ad alcune Regioni e diverse associazioni ambientaliste. Rappresenta dunque un enorme patrimonio di biodiversità che incontra l’uomo, ben consapevole delle responsabilità che questo comporta. Poco dopo la sua rielezione, Giampiero Sammuri la sintetizzò così: “Ogni anno abbiamo 27milioni di presenze turistiche, una filiera che conta 105mila posti di lavoro e un valore di 5,5 miliardi grazie a coloro, italiani e stranieri, che si recano nelle nostre aree protette per godere delle loro bellezze ed eccellenze. E’ un fenomeno positivo e in forte crescita che però va governato, perché i parchi e le aree protette hanno il compito di salvaguardare questi habitat trovando il giusto punto di equilibrio fra la conservazione e le necessità di sviluppo, che deve essere rigorosamente improntato alla biosostenibilità. - (PRIMAPRESS)