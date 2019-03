Dal modello di trasporti sostenibili di Santiago del Cile al progetto di Conerobus ed Enel X per Ancona

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla old economy dei trasporti alla new economy sostenibile e contemporanea. E’ questo il mood del progetto con un patto d’intesa siglato da Conerobus e Enel X per Ancona dove le vecchie linee autobus saranno riconvertite ad elettrico. Il progetto replica l'esperienza, diventata un caso di studio, a Santiago del Cile. Novità che andranno ad aggiungersi alla storica filovia dove è stato previsto un parallelo progetto di forte rafforzamento e per cui Conerobus ha presentato un progetto al Ministero per completare l’attuale anello filoviario, il suo ammodernamento impiantistico e l’acquisto di nuovi filobus.

Il progetto con Enel X rappresenta l’ultimo step compiuto dall’azienda anconitana nell’ambito di un ampio ventaglio di azioni volte ad ammodernare la flotta di autobus e sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare il livello del servizio offerto.

Quindi dopo Santiago del Cile, dove Enel X è diventata partner di Metbus con la collaborazione del costruttore BYD per il progetto di elettrificazione del sistema di trasporto pubblico, il progetto pilota sbarca in Italia grazie proprio alla collaborazione con Conerobus.

Nel 2018 sono stati acquistati tramite fondi comunitari, messi a disposizione dalla Regione Marche, 30 nuovi autobus Euro 6, che hanno permesso l’eliminazione degli Euro 0 ed Euro 1 dalla flotta. Conerobus ha inoltre dato il via alla prima sperimentazione nel trasporto pubblico italiano di un innovativo sistema anticollisione, pensato appositamente per segnalare ai conducenti dei mezzi pubblici situazioni di pericolo mentre sono al volante.

Questa tecnologia, messa a punto dalla società israeliana Mobileye, specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’assistenza alla guida, è già utilizzata all’estero.

"Conerobus – dichiara Muzio Papaveri, presidente della società - è un'azienda votata al rinnovamento, su aspetti organizzativi, sulle strutture e quindi, naturalmente, continua il suo percorso anche di innovazione tecnologica per offrire servizi all'altezza delle esigenze dei propri utenti. Questo progetto è la prova di ciò, saremo protagonisti del nostro futuro”. La Conerobus - Società per la mobilità intercomunale, si costituisce nel giugno del 1999 dalla fusione di due aziende di trasporto della città di Ancona, l'ATMA per il servizio di collegamento urbano della città di Ancona, e il COTRAN per quello extraurbano. - (PRIMAPRESS)