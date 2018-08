Costituita la Commissione Ambiente del Senato: Moronese (M5S) "punire gli abusi ma anche chi non controlla"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Costituita la Commissione Ambiente al Senato che avrà il compito specifico di "indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica”.

"Tutti i gruppi politici - spiega la senatrice del M5S e presidente della Commissione, Vilma Moronese - hanno inteso far partire immediatamente questa importante commissione. Purtroppo mentre stavamo votando ci giungeva la notizia dell'ennesimo incendio ad un sito di stoccaggio di rifiuti, a Caivano in località Pascarola, al confine tra il napoletano e il casertano. Speriamo - ha continuato Moronese - che presto e con l'aiuto di tutti riusciremo a porre fine a questo terribile strazio e a punire i responsabili dell'avvelenamento dei nostri territori o anche chi non fa il proprio dovere in termini di controlli e sicurezza" - (PRIMAPRESS)