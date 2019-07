Convegno Unirima a Roma: filiera della carta, economia circolare e sia ai mercati internazionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà domani 16 luglio, presso il Centro congressi di via Cavour, 50A (ore 9,30) il convegno annuale di Unirima, l’Unione nazionale delle imprese di Recupero e Riciclo Maceri. Tema centrale sarà: “La filiera della carta cuore dell’economia circolare” che affronterà la difficile situazione per le imprese del settore recupero e riciclo carta schiacciate anche dalla lotta dei mercati tra Usa e Cina.

Il convegno sarà aperto dalla presentazione del “Rapporto Unirima 2019” che vedrà la partecipazione del Presidente di Unirima, Giuliano Tarallo e del Direttore, Francesco Sicilia e delle rappresentanze di EuRIC (European Recycling Industries' Confederation), Comieco, Assocarta, Legambiente, Ispra, Utilitalia, il Ministero dello Sviluppo economico (Direzione Politica Commerciale Internazionale) e il Ministero dell'Ambiente. In chiusura gli interventi degli esponenti politici del settore Ambiente. - (PRIMAPRESS)