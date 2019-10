Con il network DestiMed un programma di promozione per l'eco-turismo nei parchi del Mediterraneo

(PRIMAPRESS) - ROMA -La domanda di ecoturismo cresce in tutta Europa ma bisogna salvaguardare anche l’impatto che questo può provocare sui territori più fragili. Su questo focus ed in particolare dei parchi del -Mediterraneo che si è tenuta la presentazione e la sfida di DestiMED, il progetto finanziato dal programma di cooperazione transnazionale europea INTERREG-MED con l’obiettivo di favorire uno sviluppo sostenibile e arginare gli impatti devastanti del turismo di massa nel bacino del Mediterraneo. Prendendo le mosse dall’esperienza del precedente progetto MEET - Mediterranean Experience of Ecotourism, DestiMED ha coinvolto 13 Aree protette del Mediterraneo. A queste il progetto ha fornito gli strumenti e le competenze necessarie per sviluppare, gestire e promuovere, insieme ai tour operator e ai servizi ricettivi locali, pacchetti turistici di alta qualità.

Una delle innovazioni più interessanti del progetto è certamente rappresentata dalla messa a punto di una metodologia standardizzata e condivisa per la misurazione e il monitoraggio dei parametri di sostenibilità dei prodotti turistici.Ma come verificare in termini concreti gli impatti sul territorio? La soluzione arriva dall’Ecotourism Footprint Calculator – basato sullo studio dell’impronta ecologica e utilizzato per misurare la sostenibilità dei pacchetti elaborati dalle aree pilota di DestiMED. “Il calcolatore ha permesso ai parchi che hanno preso parte al progetto di comprendere e ridurre l’impatto ambientale dei propri pacchetti. Con DestiMED portiamo sul mercato un’offerta ecoturistica consapevole che diminuisce realmente l’impronta ecologica giornaliera dei turisti. Basta citare un dato: i turisti nordamericani che visitano queste aree protette hanno un’impronta ecologica inferiore di circa il 26% rispetto a quella che quotidianamente hanno a casa loro. Mi pare evidente che i risultati conseguiti nel settore turistico avranno delle ricadute postitive anche in termini di sostenibilità globale,» evidenzia Alessandro Galli, Direttore del Programma Mediterraneo del Global Footprint Network. - (PRIMAPRESS)