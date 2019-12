Arrivano dall’Islanda le due orche avvistate al largo di Genova: hanno percorso 5 mila chilometri

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Erano state avvistate da due settimane davanti al porto di Pra a Genova Levante le due orche per cui sono in corso le identificazioni ma già si sa che provengono dall'Islanda e hanno percorso oltre 5mila km. Il team composto dai biologi di Menkab, Artescienza e Universita' di Genova ed alla collaborazione di Orca Guardians Iceland. E' il primo riscontro in assoluto di orche che migrano tra Islanda e Italia. - (PRIMAPRESS)