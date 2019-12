La lunga stagione degli incendi in Australia che ha azzerato oltre 4 milioni di ettari di territorio e fatto 11 vittime

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE (AUSTRALIA) - La lunga lotta degli incendi in Australia che ha già devastato oltre 4 milioni di ettari di territorio in tutto il paese, una superficie più grande di quella del Belgio che ha causato la morte di miglia di animali. Sono invece undici le persone decedute, dall'inizio della stagione estiva, di cui tre volontari coinvolti nelle operazioni ancora in corso per spegnere i roghi nei distretti dello stato di Vittoria. Melbourne, che ne è capitale, sta affrontando un momento critico. Con temperature oltre i 40 gradi, ben cinque sobborghi cittadini sono sotto osservazione e la popolazione è stata invitata a lasciare le proprie abitazioni: sono in 100 mila a dover fare i bagagli. Altre due persone sono morte e quattromila sono intrappolate sulla spiaggia di Mallacoota, nella regione orientale di East Gippsland nello Stato di Victoria, per l'avanzare degli incendi che da settimane stanno mettendo in ginocchio l'Australia. Testimoni parlano di "scene terrificanti" con gente accampata sull'arenile, sui pontili e sulle barche sotto un cielo rosso sangue ingolfato di cenere. Il premier dello Stato, Daniel Andrews, ha annunciato che navi della Marina potrebbero essere impiegate per fornire cibo, acqua ed energia alle città tagliate fuori dai roghi mentre la strada principale della regione è stata chiusa. Alcune delle comunità isolate sono raggiungibili dal mare, ha aggiunto. Nei giorni scorsi, le autorità avevano ordinato l'evacuazione di decine di migliaia di persone dalla zona avvertendo della pericolosità della situazione che andava peggiorando. - (PRIMAPRESS)