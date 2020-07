Ritorna a Termoli la raccolta “Plastic Free”, domenica 26 luglio le spiagge diventeranno più pulite

Marianna Bonavolontà

(PRIMAPRESS) - TERMOLI - Continua l'attività di pulizia degli arenili italiani effettuata dall'associazione "Plastic Free ONLUS": domenica 26 luglio sarà la volta di Termoli. Marianna Bonavolontà, referente dell'associazione per la regione Molise, radunerà gli associati e i volontari del posto presso "Buena Vista Social Club" alle ore 19. Proprio nella bellissima cittadina in provincia di Campobasso il 10 novembre 2019 si è tenuto uno degli eventi più importanti realizzati dall'associazione, con oltre 200 persone partecipanti e 1.000 kg di plastica raccolti in due ore.

Plastic Free Onlus è un'associazione di volontariato nata il 26 Luglio 2019 con l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online attraverso i social network a partire da Aprile 2019, diventando una realtà sempre più grande e con referenti in tutt'Italia. Nei primi 6 mesi di attività sui social, solo attraverso Facebook, l'associazione ha raggiunto 92.483.817 utenti totali, una media di oltre 510.000 utenti al giorno. Questi numeri l'hanno portata, in pochissimo tempo, a diventare l’associazione di riferimento in Italia sulla problematica della plastica. La plastica ha dei tempi di degradazione talmente lunghi che è come se non si decomponesse mai. Possiamo trovarla nell’ambiente anche dopo tanti anni dal suo uso, frantumandosi prima in microplastica e poi in nanoplastica.

"E' la mia prima volta in qualità di referente di Plastic Free per il Molise - confessa Marianna Bonavolontà -, ho sempre seguito con grande interesse queste iniziative, sono molto legata alle tematiche ambientali e faccio tutto quello che è in mio potere per salvaguardare la nostra amata Terra". "Desidero mettere a disposizione i miei strumenti social per aggregare ancora più persone a questa nobile causa", conclude. - (PRIMAPRESS)