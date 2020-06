Riciclo plastica: “Occorrono politiche condivise per un reale new green deal europeo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Uno degli asset individuati come prioritari, nella prima giornata degli Stati Generali, ancora in corso a Roma a Villa Pamphilj, ha ribadito la necessità di inserire la sostenibilità nel piano “Rilancio Italia”. Una strada già battuta dalla presidenza Europea di Ursula von der Leyen e mutuata anche dal piano elaborato dalla task for guidata da Vittorio Colao è presentata proprio agli Stati Generali. L’ambiente dunque è tra le priorità dell’agenda di governo ma che non può prescindere dall’attenzione verso il settore della selezione e del riciclo dei rifiuti in plastica che necessitano di politiche forti e condivise, come scrivono in una nota congiunta Assorimap, Assosele e Unionplast.

“Il Comparto ha un potenziale tecnologico inespresso - sottolinea il presidente di Assorimap, Walter Regis - che deve essere incentivato da un quadro normativo e regolamentare stabile, innovativo e attento alla qualità dei processi”.

È questa la motivazione per cui i Selezionatori Riciclatori, delle principali Associazioni del comparto delle imprese industriali della selezione e del riciclo meccanico dei rifiuti plastici, spingono su nella definizione delle politiche ambientali per i nuovi assetti organizzativi e legislativi, hanno, dunque, deciso di presentare una lista comune per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Corepla relativamente ai Componenti della relativa categoria.

A rappresentare il comparto nella candidatura per il rinnovo delle cariche di Corepla sono stati indicati Roberto Sancinelli, Michele Rizzello, Michele Robbe e Pietro Spagni. “Un segnale di continuità - si legge ancora nella nota delle tre associazioni - che dovrà spingere sull’acceleratore della competitività in Europa”. - (PRIMAPRESS)