Riciclo Plastica: alla presidenza di Assorimap riconfermato Walter Regis con i vice Foresti (Montello) e Berenbruch (Politex)

ROMA - L'Assemblea dei soci dell'Associazione Nazionale Riciclatori Materie Plastiche (Assorimap) riunitasi oggi 28 maggio 2020, ha confermato, per un secondo mandato, Walter Regis alla presidenza dell'organismo di via Tagliamento a Roma. Regis, nel suo ringraziamento per la riconferma, ha voluto sottolineare il momento delicato e allo stesso tempo determinante del settore del riciclo meccanico della plastica negli obiettivi nazionali ed europei rinnovati anche dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nella presentazione del piano Next Generation UE in cui l'economia circolare riveste un obiettivo strategico. "Sarà necessario - ha affermato Regis - avviare intensi processi di comunicazione istituzionali per rafforzare il ruolo di servizio per il raggiungimento degli obiettivi "green" fissati dal nostro Paese ma anche per marcare l'identità di leader mondiale per la qualità delle MPS prodotte dalla capacità industriale della filiera". Il board di Assorimap vede al fianco di Regis, i vicepresidenti Maurizio Foresti (Gruppo Montello) e Juergen Berenbruch (Politex) ed i consiglieri: Piersandro Arrighini (Forever Plast Spa), Brusaferri (B For Pet), Angelo Bruscino (Ri-Genera), Giuseppe Cerbone (Ferrarelle Spa), Corrado Dentis (Dentis Recycling Italy), Livio Giannotti (Revet Recycling), Paolo Glerean (Aliplast Spa), Paolo Lucchetti (Sire Spa), Francesca Sancinelli (Montello Spa), Clemens Stockreiter (Skymax Spa).