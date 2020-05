Pio Savoriti (Unirima) nominato nel board dell'European Paper Recycling Council

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Vice Presidente di Unirima, l’Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri di carta, Pio Savoriti è stato nominato dalla Confederazione delle Industrie Europee del Riciclaggio (EuRIC) come rappresentante presso l’European Paper Recycling Council (EPRC).

"Per la prima volta un italiano del nostro storico comparto industriale siede nel board di un'importante sede di rappresentanza del settore al livello europeo. La nomina di un giovane imprenditore italiano rappresenta un giusto riconoscimento al valore della filiera del recupero e del riciclo della carta del nostro Paese per l’economia comunitaria", ha commentato Francesco Sicilia, Dg di Unirima.

La nomina di Savoriti coincide con l’ingresso di ERPA, il ramo di EuRIC che rappresenta le associazioni ed il settore industriale europeo del recupero/riciclo della carta, all’interno della European Paper Recycling Council, il Consiglio europeo per il riciclaggio della carta (EPRC) istituito nel 2000 come iniziativa del settore per monitorare il raggiungimento degli obiettivi fissati nella dichiarazione europea sul riciclaggio della carta. - (PRIMAPRESS)