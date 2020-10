Nel 2021 inaugura il primo hotel 100% sostenibile nei pressi del Circolo Polare Artico

(PRIMAPRESS) - NORVEGIA - Prenderà il nome dal vicino ghiacciaio Svartisen in Norvegia, il primo hotel al mondo a energia positiva. Lo Svart Hotel, nei pressi del Circolo Polare Artico, nel comune di Meløy, è stato progettato con un design a basso impatto con la costruzione basata su materiali locali per quanto possibile e soggetta a rigidi criteri di sostenibilità.

L’hotel, progettato dallo studio di architettura norvegese Snøhetta, sarà pronto nel 2021 avrà circa 100 camere, un laboratorio di formazione e design in loco e una fattoria sostenibile che produce ingredienti per i quattro ristoranti dell’hotel.

L’architettura si ispira alle tradizioni costruttive costiere locali e si erge su pali di legno che dissolvono il confine tra terra e fiordo. La forma dell’hotel offre una vista panoramica sul fiordo e un’esperienza di vita a contatto con la natura.

Svart avrà una struttura ad anello: questo design, abbinato a un corretto posizionamento degli ambienti, renderà possibile il massimo sfruttamento dell'energia solare durante tutto il corso dell'anno. Il tetto sarà ricoperto da pannelli solari, prodotti in loco con energia idroelettrica. Per il riscaldamento si utilizzeranno sistemi a pompa di calore, alimentati da pozzi geotermici. Per quanto riguarda la struttura e i rivestimenti, ci sarà un largo impiego di legno locale, mentre gli interni avranno arredi realizzati in materiali riciclati. Obiettivo dei progettisti è di rendere la struttura autonoma nella gestione dell'energia e del riciclo dei rifiuti entro cinque anni dalla sua realizzazione.