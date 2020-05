Napoli: uno sciame sismico di 22 eventi nell'area flegrea. Non si segnalano danni

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L’area flegrea, in provincia di Napoli, all'alba si è avvertito uno sciame sismico iniziato alle 4,16 e protrattosi fino alle 7.23 con 22 eventi. Tre le scosse avvertite da buona parte della popolazione sorpresa nel sonno: la prima di magnitudo 2.0, la seconda di magnitudo 2.5,la terza di magnitudo 3.1 Quest'ultimo evento,tra i più forti negli ultimi 6 mesi,ha portato molta gente in strada per la paura.La situazione è tornata tranquilla e non si segnalano danni a persone e cose. Protezione civile comunale in allerta per controlli. - (PRIMAPRESS)