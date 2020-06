Le Giornate del Fai di giugno alla scoperta del patrimonio "verde" del Paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sabato 27 e domenica giugno le Giornate Fai all’Aperto saranno dedicate al “verde” custodito dai Beni Fai. I protagonisti, infatti, saranno alberi monumentali, parchi, giardini privati, orti botanici e boschi. Le visite, a contributo libero, sono solo su prenotazione fino a esaurimento posti, in oltre 200 luoghi in più di 150 località. L’iniziativa verrà presentata in conferenza stampa il prossimo 23 giugno (ore 11) con un webinar che illustrerà la “visita” alla scoperta del patrimonio naturale arboreo, agronomico, rurale, paesaggistico e ambientale del nostro Paese.

Alla conferenza parteciperanno il presidente del Fai, Andrea Carandini, Marco Magnifico e Daniela Bruno con un contributo dell’artista Michelangelo Pistoletto. - (PRIMAPRESS)