La cattura dell’orso M49 che divide animalisti e proprietari di malghe in Trentino

(PRIMAPRESS) - TRENTO - La sigla M49 suona un po’ come un’agente segreto in stile 007 ma invece è solo il codice assegnato all’orso che si è guadagnato non volendo, le simpatie di molti per la capacità di sfuggire per nove mesi alla caccia che gli avevano dato i forestali. M49 è stato catturato ieri intorno alle 21,30 dagli uomini del Corpo Forestale del Trentino sui monti sopra Tione nelle Giudicarie. È vivo e sta bene, è stato trasportato nell'area faunistica di Casteller, vicino a Trento, dal quale era fuggito il 14 luglio scorso. Nonostante un'ordinanza della Provincia prevedesse anche il suo abbattimento, l'orso, un giovane maschio definito dagli esperti "problematico" per la sua abitudine a cercare cibo in malghe e zone abitate, è stato catturato in tutta sicurezza. Ma non la pensano così decine di associazioni animalista che non solo ne richiedono il rilancio ma contestano la pericolosità di questo mammifero semplicemente affamato dopo essersi risvegliato dal letargo.

M49, del peso di 167 kg in buone condizioni fisiche, è stato catturato con una trappola tubo; il trasporto è avvenuto seguendo la prassi, ossia con l’animale sveglio e sotto il costante controllo veterinario. Gli esperti del Corpo forestale, infatti, hanno prestato attenzione anche a eventuali accelerazioni cardiache dovute allo shock per la cattura. In passato, in Abruzzo, nonostante i veterinari avessero seguito tutte le procedure nel modo corretto un'orsa era morta perché in condizioni di salute già precarie. - (PRIMAPRESS)