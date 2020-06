Il delivery di Just Eat diventa sostenibile con le consegne in e-scooter del partner MiMoto

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il delivery diventa sostenibile con le consegne a domicilio utilizzando mezzi elettrici. Ad inaugurare il nuovo corso da new green deal è Just Eat già impegnata in buone pratiche nel rispetto dell’ambiente, dalla lotta contro lo spreco di cibo all’utilizzo di packaging plastic free per la consegna del cibo a domicilio, fino al supporto di chi ne ha più bisogno insieme a Caritas. Con una partnership strategica insieme a MiMoto, il primo servizio made in Italy di scooter sharing elettrico a flusso libero attivo nelle città di Milano, Torino e Genova, le consegne a domicilio ridurranno l’impatto ambientale, con una mobilità a zero emissioni. La flotta sarà composta da 600 scooter elettrici MiMoto nelle città di Milano (250), Torino (250) e Genova (100), che saranno a disposizione dei riders con una convenzione speciale per noleggiare gli e-scooter ed effettuare le consegne in modo più rapido. I pacchetti disponibili sono stati sviluppati con una tariffa ridotta dell’80%, 0,05 cent al minuto, per un totale di 180 minuti a pacchetto, che potranno essere utilizzati in ogni momento, sia durante gli orari di consegna che nel tempo libero e conteggiati anche in modo non consecutivo fino a 30 giorni dall’attivazione del pacchetto. Il test che partirà nelle tre città servirà a comprendere come verrà accolto dagli stessi riders che secondo le previsioni della società di delivery potrebbero veder crescere il profitto di chi opera la consegna in bici grazie ai tempi di percorrenza ridotti. Il costo noleggio, invece, sarà un costo aggiuntivo per coloro che invece già operavano il servizio con uno scooter a benzina. - (PRIMAPRESS)