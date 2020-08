Conai: gli imballaggi di plastica crescono dell'1%. Il 57% sono packaging rigidi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Conai, il Consorzio nazionale imballaggi,ha pubblicato i dati riguardo all'immesso al consumo, della filiera della plastica, con 2.315 kton di imballaggi totali. Il dato ha fatto registrare nel 2019 un incremento dell’1% rispetto all'anno precedente. Concorrono al dato complessivo di immesso al consumo della filiera le valutazioni fornite all’interno dei documenti ufficiali pervenuti a CONAI da parte di COREPLA, CONIP, CORIPET e SISTEMA P.A.R.I. Complessivamente, la composizione dell’immesso al consumo di imballaggi in plastica è per il 43% rappresentata da imballaggi flessibili e per il 57% da imballaggi rigidi. I risultati dei sistemi di riciclo hanno visto nel 2019 la percentuale di riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica salire al 45,5% dell'immesso al consumo (+1,6 rispetto al 2018) per un totale di 1.054 kton di rifiuti di imballaggio avviati a riciclo. - (PRIMAPRESS)