Ambiente: un webinar di Ricicla.Tv con i settori della trasformazione rifiuti sull'economia circolare

ROMA - Il dibattito dell'economia circolare, con proposte del settore del riciclo per essere al centro dei programmi del new Green Deal dell'Unione Europea, si sposta sul web con l'incontro organizzato da Ricicla Tv per mercoledì 27 maggio prossimo (ore 11) sul canali facebok dell'emittente. Al webinar parteciperanno: Ilde Gaudiello, Dibisione Rifiuti MATTM, Cinzia Vezzosi, Presidente Assofermet Metalli, Giuliano Tarallo, Presidente Unirima e Walter Regis, Presidente Assorimap.