Ambiente: oggi in audizione alla Commissione della Camera Assorimap, Assofermet e Unirima

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un’audizione lampo quella delle tre associazioni del riciclo Assorimap (plastica), Assofermet (ferro) e Unirima (carta)che si è tenuta dinanzi alla Commissione Ambiente della Camera oggi 26 maggio.

Le associazioni di categoria hanno sollecitato un piano di valorizzazione che sdogani definitivamente il concetto di rifiuto come risorsa. In particolare Assorimap ha stigmatizzato la necessità di nuovi obiettivi di riciclo con un’integrazione della filiera guardando, dove è possibile anche alle aperture dei mercati. In ballo c’è il raggiungimento delle quote di mercato stabilite dall’Unione Europea con il suo convinto New Green Deal voluto da Ursula von der Leyen.

“Gli standard attuali - ha sottolineato il presidente di Assorimap, Walter Regis - sono insufficienti per il notevole impatto di imballaggi non ecosostenibili che gravano sulla raccolta. È auspicabile - ha continuato Regis - che venga data attuazione al nuovo articolo 178 bis del Testo Unico Ambientale, misura assolutamente non più rinviabile”. - (PRIMAPRESS)