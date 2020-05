Ambiente: le associazioni del settore plastica, ferro e cartone chiedono un'audizione alla Commissione Camera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le associazioni nazionali di categoria del settore recupero e riciclo di carta e cartone, plastica e ferrosi chiedono un’audizione all’VIII Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati. In vista dell’iter di recepimento delle direttive rifiuti del 2018 e dei relativi decreti legislativi le associazioni Assofermet, Unirima e Assorimap sollecitano un confronto ricordando il peso del comparto che conta circa 45 mila addetti diretti che operano in 4 mila stabilimenti e impianti su tutto il territorio nazionale. Un comparto fortemente allineato sui principi dell’Economia Circolare come si legge nella nota inviata alla Commissione. - (PRIMAPRESS)