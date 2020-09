Ambiente: la Cina cresce alla fiera green di Chengdu con l’Italian Exhibition Group

(PRIMAPRESS) - CINA - La 16ma edizione della Chengdu International Enviromental Protection Expo, la più grande rassegna dedicata all’ambiente in Cina Occidentale, realizzata in collaborazione con Europe China Environmental Exhibition, società dell’Italian Exhibition Group (IEG) e appena conclusa, sembra aver stimolato, anche nelle province più lontane dal centro tecnologico di Pechino, una maggiore richiesta di green technologies. Secondo gli osservatori dello IEG, in alcune classi sociali è cresciuta, dopo il lungo periodo di lockdown, la consapevolezza di tracciare un nuovo paradigma nella difesa dell’ambiente. Un segnale che potrebbe accelerare la nuova domanda di green sul mercato interno.

"Segnali dimostrati dall’occupazione di spazio fieristico che quest’anno ha raggiunto una copertura del 75% dell’intera superficie della fiera cinese - ha spiegato l’Ad di IEG, Corrado Peraboni” - nonostante la crisi congiunturale che ha colpito duramente il paese asiatico durante l’emergenza sanitaria”. - (PRIMAPRESS)