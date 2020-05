Ambiente: Italia Nostra si schiera con il Parco del Pollino per bloccare la centrale di biomasse Mercure

(PRIMAPRESS) - COSENZA - A tentare di fermare la centrale del Mercure, l’impianto a biomasse vegetali situato nel territorio di Laino Borgo al confine tra Calabria e Basilicata, ci aveva provato già il Wwf chiedendo al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa di bloccare la realizzazione industriale inserita all’interno del Parco del Pollino. Ora ci riprova Italia Nostra che si schiera al fianco del direttivo del Parco con Ferdinando Laghi in testa ma accompagnato dall’Associazione Internazionale dell’Associazioni Medici per l’Ambiente (ISDE), il Forum Stefano Gioia Associazioni e Comitati calabresi e lucani per la tutela della legalità e del territorio, il Coordinamento nazionale del Forum ambientalista, l’Associazione ambientalista Il Riccio, l’Associazione Pensieri Liberi Pollino. Tutte pronte a battersi per impedire che un territorio di biodiversità si trasformi in altro.

Dalle associazioni parte la richiesta di chiusura della centrale che mette a repentaglio la preziosa e fragile biodiversità del Parco del Pollino, bruciando, ogni anno, 350.000 tonnellate circa di legno vergine, il cui commercio è da sempre oggetto di interesse e di infiltrazioni della criminalità organizzata, come più volte documentato da clamorose inchieste giudiziarie. - (PRIMAPRESS)