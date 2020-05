Ambiente: il Wwf lancia l'allarme sulla "polveriera" mascherine e guanti. Oltre un milione e mezzo di "nuovi rifiuti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’uso obbligatorio delle mascherine e di guanti in lattice per la protezione individuale contro la diffusione del coronavirus sta evidenziando un problema che sembra avere un vuoto nel decreto del Presidente del Consiglio per quanto riguarda lo smaltimento di questi materiali. Il presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi ha appena lanciato un’allarme sull’impatto che creeranno questi rifiuti: una nuova minaccia che potrebbe avere le dimensioni - secondo l’organismo ambientalista - di circa 40 mila chilogrammi di nuovi rifiuti “che non sono previsti dalla filiera del riciclo della plastica” come spiega il presidente di Assorimap, Walter Regis.

Si tratta, infatti, di rifiuti speciali sanitari che seguono un’altra linea di smaltimento. Ogni giorno in Italia si producono circa 1.000 tonnellate di rifiuti sanitari pericolosi. E non sempre sono gestiti e smaltiti in modo adeguato. E questo dato è riferito a quanto accadeva prima del Covid-19 e non certo alla situazione creatasi dall’inizio dell’epidemia. Mascherine e guanti al momento finiscono nell’indifferenziata mettendo a rischio anche gli operatori ecologici durante il prelievo urbano. Il pericolo come segnalato dal Wwf è che questi presìdi sanitari vengono, come già sta accadendo, anche abbandonati per strada. E sarà tanto maggiore se dovesse essere confermata la stima del Politecnico di Torino che per la Fase 2, l’uso di 1 miliardo di mascherine e mezzo miliardo di guanti al mese. Un enorme problema ambientale aggravato dalla possibilità di rifiuti infetti. Una questione su cui dovrebbero intervenire in fretta Ministero della Salute e dell’Ambiente. - (PRIMAPRESS)