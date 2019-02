Brescianini alla presidenza del Consorzio Franciacorta nella scia della continuità tra storia e sfida sui mercati esteri

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Identità storica, filiera, formazione e prove tecniche per un nuovo disciplinare, si aprono nell’orizzonte del Consorzio Franciacorta ora con la nuova guida di Silvano Brescianini che ha raccolto il testimone della presidenza da Vittorio Moretti di Bellavista e Contadi Castaldi.

Brescianini, 52enne di Erbusco, vice-presidente esecutivo di Barone Pizzini, ricopriva già l’incarico di vice-presidente del Consorzio che ha scelto la strada della continuità “politica” per rafforzare il suo posizionamento nella sfida sui mercati esteri.

“La Franciacorta è nel mio DNA e la passione verso questo territorio mi accompagna da tutta la vita. Proseguire su questo percorso anche nel ruolo di Presidente è per me motivo di grande orgoglio. Le linee guida del mio mandato – prosegue Silvano Brescianini - saranno ispirate dal lavoro condotto dai soci insieme al professore Domenico De Masi. Dalla ricerca sono emerse importanti indicazioni sulle prospettive della Franciacorta e soprattutto l’importanza del lavoro di squadra e della coesione che, pur essendo già un nostro elemento distintivo, dovrà essere il punto di forza nella promozione del nostro vino e del nostro territorio.”

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, anch’esso eletto durante l’assemblea di dicembre, ha visto a questo proposito l’inserimento di cinque figure facenti parte del gruppo giovani, che negli ultimi anni, sotto il coordinamento dell’ora Vicepresidente Francesco Franzini, si è regolarmente riunito ed ha organizzato incontri e momenti di confronto aperti a tutti i soci, e una crescita nella rappresentatività delle varie realtà del territorio al fine di dare maggior risalto anche alle piccole aziende. Ricerca e determinazione saranno i punti chiave per portare avanti gli obiettivi di sviluppo a lungo termine, anche grazie all’istituzione di gruppi di lavoro focalizzati sui diversi progetti. Laura Gatti, neo eletta Vicepresidente insieme a Franzini, seguirà in particolar modo i rapporti con i viticoltori per cui ha una speciale delega di rappresentanza. - (PRIMAPRESS)