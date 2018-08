La Monsanto condannata al risarcimento di 290mln di dollari ad un giardiniere ammalato di cancro per l'uso di un erbicida

(PRIMAPRESS) - SAN FRANCISCO - La multinazionale di biotecnologie agrarie Monsanto è stata condannata dal tribunale ad un risarcimento danni di circa 290 mln di dollari ad un giardiniere Usa che si è ammalato di cancro. Per i giudici l'azienda non ha segnalato la pericolosità dell'erbicida "Roundup". All'uomo, 46 anni,è stato diagnosticato 2 anni fa un linfoma incurabile. L’uomo ha utilizzato per due anni il diserbante, il cui principio attivo è il glifosato. Al processo è stata data una priorità assoluta visto che al giardiniere restano pochi giorni di vita. La Monsanto ha già dichiarato che farà ricorso verso la sentenza. - (PRIMAPRESS)